شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق عملية أمنية مشتركة لتجفيف منابع الإرهاب شرق بعقوبة بالعراق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت عملية أمنية مشتركة لتعقب خلايا داعش فى مناطق شرق بعقوبة مركز محافظة ديالى، وقال مصدر أمنى - فى تصريحات أوردتها الوكالة الوطنية العراقية للانباء "نينا" اليوم الخميس، إن عملية امنية مشتركة من الجيش والحشد الشعبى انطلقت من محورين لملاحقة فلول داعش الارهابى فى مناطق شرق بعقوبة.
وأضاف أن العملية تهدف إلى تجفيف منابع الإرهاب وإنهاء نشاط خلايا داعش التى نشطت فى الأونة الاخيرة فى المنطقة .
وفى سياق متصل دكت مدفعية الحشد الشعبى العراقى، اليوم الخميس، مواقعا لعناصر تنظيم (داعش) الإرهابي شرق قضاء طوزخورماتو بمحافظة صلاح الدين، وذكر بيان لإعلام الحشد - أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" - أن كتيبة مدفعية قيادة محور الشمال للحشد الشعبي ووفق معلومات استخبارية تمكنت من معالجة مواقع عناصر داعش في محيط قرية بارة شرق قضاء طوزخورماتو.
وأكد البيان أن المعلومات الأولية تشير إلى تحقيق إصابات مباشرة بين صفوف عناصر داعش.
من جانبه أعلن مصدر في شرطة نينوى العراقية اليوم الخميس، مقتل وإصابة 3 جنود، جراء تفجير عبوة ناسفة في ناحية الشورى جنوب الموصل.
ونقلت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء عن المصدر قوله، إن جنديا قتل فيما أصيب جنديان آخران بانفجار عبوة ناسفة وضعها مسلحون في قرية عين الجحش 50كم جنوب الموصل.
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