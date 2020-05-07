شكرا لقرائتكم خبر عن الحشد الشعبي يداهم موقعا لداعش غرب كركوك ويكتشف مخبأ أسلحة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفذت قوات الحشد الشعبي عملية مداهمة وتفتيش في مناطق غرب كركوك، وتمكنت من العثور على مخبأ لعصابات تنظيم داعش الإرهابي تحوي اسلحة وأعتدة يستخدمونها في تنفيذ هجماتهم على القواطع الأمنية في المنطقة، كما شن الفوج النهري التابع لقوات الحشد الشعبي عملية دهم وتفتيش في مناطق شرق بعقوبة، وتم العثور على مخبأ اسلحة تابع لعصابات داعش قرب بحيرة حمرين.

وفي وقت سابق، أعلنت قوات الحشد الشعبي في العراق أنها تمكنت من قتل وجرح عدد من عناصر تنظيم داعش الإرهابي في هجوم نفذته على عدة مناطق بمحافظة صلاح الدين شمال العاصمة العراقية بغداد.



الحشد الشعبى يداهم موقع داعش



جانب من اسلحة داعش

وقال الحشد الشعبي في بيان، أوردته قناة "السومرية نيوز"، "إن قواته خاضت مواجهات قوية ضد عصابات داعش في منطقتي بلد ومكيشيفة جنوب تكريت ضمن قاطع عمليات صلاح الدين"، مبينا أن قوات الحشد قتلت وجرحت عددا من عناصر داعش خلال العملية.



الاسلحة على الارض

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الاسلحة على الارض

وأشار إلى أن الحصيلة الأولية مقتل ١٠ عناصر من الحشد وجرح آخرين تم اخلاؤهم إلى مستشفيات طبابة الحشد الميدانية لتلقي العلاج، وأشار إلى مقتل ٩ آخرين وإصابة اثنين في منطقة مكيشيفة بمحافظة صلاح الدين، فيما قتل عنصر واحد من اللواء "٤١" في منطقة تل الذهب.

وعلى جانب آخر، أكدت رئاسة الجمهورية العراقية، في تعليق لها على حادثة تعرض القوات الأمنية والحشد الشعبي ألى هجوم من عناصر "داعش" في مناطق عدة من صلاح الدين بينها مكيشيفة، أن العراق أمام واجب ملاحقة فلول التنظيم والحفاظ على المنجزات المتحققة.

وقالت الرئاسة في بيان ، "قامت عصابات داعش الإرهابية بمحاولة اجرامية في التعرض على قواتنا الأمنية وأبطال الحشد الشعبي في محافظة صلاح الدين، وفي الوقت الذي نشيد بصلابة قواتنا الأمنية وأبطال الحشد وشجاعتهم في التصدي لتلك العصابات الإجرامية، فإننا أمام واجب ملاحقة هذه الفلول وتطهير الأراضي العراقية من بقايا الإرهاب، والحفاظ على المنجزات المتحققة ضد تنظيم داعش".