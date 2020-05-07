قطر تؤكد استعدادها المتواصل لدعم تونس في كافة المجالات

تونس/ يسرى ونّاس/ الخليج 365

أكد وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري، خالد بن محمد العطية، استعداد الدوحة المتواصل لدعم تونس والوقوف إلى جانبها في كافة المجالات.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الدفاع التونسي، عماد الحزقي، مع نظيره القطري، بحسب بيان لوزارة الدفاع التونسية، الخميس.

كما أعرب العطية عن اعتزازه بمتانة العلاقات الأخوية التونسية القطرية وتجذّرها، مشيدا بالكفاءات التونسية العاملة بدولة قطر، وبمساهمتها في تحقيق تنميتها وازدهارها.

فيما أكد وزير الدفاع التونسي، خلال الاتصال الهاتفي، على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين.

Advertisements

ووجّه الحزقي دعوة إلى نظيره القطري لزيارة تونس، بمناسبة انعقاد اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة التونسية القطرية، أواخر 2020.

وجدّد الحزقي الإعراب عن شكر تونس وامتنانها لدولة قطر الشقيقة، على دعمها تونس في هذا الظرف الصحي الصعب، في إشارة إلى جائحة فيروس "كورونا المستجد" (كوفيد-19).

واستقبلت تونس، السبت الماضي، طائرة قطرية محملة بمساعدات طبية لمكافحة "كورونا"، تشمل مستشفى ميدانيًا مجهزًا بـ100 سرير.

كما وصلت، الأربعاء، أول شحنة مساعدات طبية من قطر إلى تونس، بحمولة 10 أطنان.

ومنذ بداية أزمة "كورونا"، قدمت قطر مساعدات طبية إلى دول عديدة، بينها فلسطين، لبنان، تونس، الجزائر، إيران، الصين، إيطاليا، نيبال ورواندا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.