"تيكا" التركية تقدم كمامات جراحيّة لموظفي الصحة بالجزائر

أنقرة/ الخليج 365

قدّمت الوكالة التركية للتعاون والتنسيق "تيكا"، كمية من الكمامات الجراحيّة إلى موظفي قطاع الصحة بمدينتين في الجزائر، لدعمهم في مكافحة فيروس كورونا.

وقالت الوكالة في بيان لها الخميس، إنها قدمت 30 ألف كمامة إلى موظفي الصحة في العاصمة الجزائر ومدينة وهران.

وأوضحت أنه تم تسليم الكمامات إلى الصيدلية المركزية للمستشفيات التابعة لوزارة الصحة الجزائرية.

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وبحسب البيان، أعربت السلطات الجزائرية المعنية عن شكرها للوكالة ولتركيا حيال الدعم.

وتواجه السلطات الجزائرية أزمة في تأمين الكمامات والملابس الطبية الواقية في ظل تفشي كورونا.

وتحل الجزائر، في المركز الأول بين البلدان الإفريقية على صعيد الوفيات بسبب كورونا، تليها مصر ثم المغرب.



وحتى مساء الأربعاء، بلغ إجمالي المصابين بالفيروس في البلاد 4997، توفي منهم 476، وتعافى 2197، بحسب تصريحات للناطق باسم خلية الأزمة بوزارة الصحة، جمال فورار.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.