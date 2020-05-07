كورونا.. 10 وفيات بالسعودية و8 بالإمارات و3 بالسودان

مراسلون / الخليج 365

سجلت 9 دول عربية، الخميس، ارتفاعا في عدد وفيات وإصابات فيروس كورونا، وفق إحصاءات رسمية.

في السعودية، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 10 وفيات، ليرتفع الإجمالي إلى 219، وألف و793 إصابة ترفع المحصلة إلى 33 ألفا و731.

وأوضحت في بيان، أن بين إجمالي الإصابات 191 وفاة، و7 آلاف 798 حالة تعاف.



من جانبها، أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، في بيان، تسجيل 8 وفيات رفعت الإجمالي إلى 165.



كما رصدت الوزارة 502 إصابة، رفعت الحصيلة إلى 16 ألفا و240، فيما تعافى 203 مرضى، لترتفع الحصيلة إلى 3572، بحسب المصدر نفسه.

من ناحيتها، أعلنت السلطات السودانية، تسجيل 3 وفيات و78 إصابة.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الصحة الاتحادية، اطلعت عليه الخليج 365.



وبهذا يرتفع العدد الكلي للإصابات منذ بداية الجائحة إلى 930، متضمنة 52 وفاة، و92 حالة تعافي، بعد تماثل 12 للشفاء.

أما وزارة الصحة الكويتية، فأعلنت في بيان، تسجيل وفاتين بكورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 44.



ورصدت الوزارة 278 إصابة، ليرتفع الإجمالي إلى 6 آلاف و567، بينهم ألفان و381 متعافيا.



بدورها، أعلنت وزارة الصحة القطرية، تسجيل 918 إصابة، ليرتفع الإجمالي إلى 18 ألفا و890.

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وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات بينها 12 وفاة، وألفان و286 حالة تعاف.

وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة عبر تويتر، تسجيل 197 إصابة، بينها 130 عاملا وافدا، فيما تعافى 138 مريضا.



وارتفعت إصابات البحرين إلى 4 آلاف و111، بينهم 8 وفيات، وألف و998 تماثلوا للشفاء.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة العمانية، تسجيل 55 إصابة، ليرتفع الإجمالي إلى ألفين و958.

وأضافت على تويتر، أن إجمالي الإصابات يشمل 13 وفاة، و980 متعافيا.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة المغربية ارتفاع عدد المصابين إلى 5 آلاف و505، عقب الكشف عن 97 حالة.



وقالت الوزارة في الموقع الخاص بالفيروس، إن عدد المتعافين ارتفع إلى ألفين و124، بعد تماثل 107 حالات للشفاء.



وبحسب وزارة الصحة، فلم يتم تسجيل أي وفاة جديدة، ليستقر الإجمالي عند 183 حالة.



فيما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، تسجيل 34 إصابة ليصل الإجمالي إلى 784.



وقالت الوزارة في تقريرها اليومي عن مستجدات كورونا، إن ألفا و976 فحصا أثبت وجود 34 إصابة فقط (واحدة للمقيمين و33 للوافدين).



وأوضحت أنها لم تسجل أي وفاة، ليستقر العدد عند 25 حالة، منذ 21 فبراير/ شباط الماضي، فيما تعافى 220 مريضا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.