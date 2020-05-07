مصدر عسكري يمني: مقتل قائد القوات الخاصة للحوثيين

عزيز الأحمدي / الخليج 365

قال مصدر عسكري حكومي، الخميس، إن قائد القوات الخاصة لجماعة "أنصار الله" (الحوثي)، قتل في معارك ضد الجيش اليمني.

واكتفى المصدر، طلب عدم نشر اسمه، بالقول للأناضول، إن "قائد القوات الخاصة للحوثيين، اللواء محمد الحُمران، قتل في معارك مع الجيش".

ونعى ناشطون حوثيون على مواقع التواصل الاجتماعي، "الحمران" المكنى بـ"أبو يوسف"، دون تحديد مكان مقتله

.ولم يصدر عن الحوثيين تعليق رسمي حول مقتل الحمران

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وعادة ما تتكتم الجماعة على تحديد أماكن مقتل قياداتها، وتكتفي بالقول إنهم "قتلوا في معارك الدفاع عن الوطن في جبهات القتال".

و"الحمران" هو خليفة القائد السابق للقوات الخاصة للحوثيين اللواء حسن الجرادي، المكنى بـ"أبو شهيد"، الذي قتل في معارك بمحافظة الحديدة (غرب)، قبل أكثر من عام.

ويشهد اليمن للعام السادس قتالا ضاريا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي الحوثيين، المسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ عام 2014.

ومنذ العام التالي، يدعم تحالف عسكري عربي بقيادة الجارة السعودية، القوات الحكومية اليمنية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران.

وخلفت الحرب المستمرة إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، وبات 80 بالمئة من سكان اليمن بحاجة إلى مساعدات إنسانية، في بلد يعاني انهيارا شبه تام في كافة قطاعاته، خاصة الصحي في ظل جائحة فيروس كورونا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.