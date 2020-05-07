تركيا ترحب بنيل حكومة الكاظمي ثقة البرلمان العراقي

أنقرة/ الخليج 365

رحّبت وزارة الخارجية التركية بحصول حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، على ثقة البرلمان العراقي.

وفي بيان نشرته الخميس، تمنت الوزارة التركية التوفيق لرئيس الوزراء العراقي الجديد.

وقالت: "نتمنى التوفيق لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الذي تولى مسؤولية حساسة في هذه الفترة الصعبة التي يمر بها عالمنا".

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وأعربت عن ثقتها بأن الحكومة الجديدة ستحتضن جميع مكونات الشعب العراقي الصديق والشقيق، وستلبي مطلبه المشروعة، وستتخذ خطوات من شأنها المساهمة في استقرار المنطقة.

وشدّدت على أن تركيا مستعدة للعمل مع الحكومة العراقية الجديدة، مثلما كان الأمر بالنسبة إلى الحكومة السابقة على أساس المصالح المشتركة، وفق مفهوم التعاون في جميع المجالات، وخاصة في قضايا الأمن والتجارة والاستثمار وإعادة الإعمار.

وصّوت البرلمان العراقي، فجر الخميس، بالأغلبية على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي.

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