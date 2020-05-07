شكرا لقرائتكم خبر عن «متحدث الصحة»: 1793 إصابة جديدة بـ«كورونا».. وارتفاع عدد المتعافين إلى 7798 حالة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة، محمد العبد العالي، اليوم الخميس، عن تسجيل 1793 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية توزعت في مختلف المدن والمناطق.

وأوضح “العبد العالي” خلال المؤتمر الصحفي اليومي، أنه “كان من بين الحالات الجديدة المصابة بفيروس كورونا 17% حالات سجلت فيما بين الإناث، و 83% حالات سجلت فيما بين الذكور”.

وأضاف: “كان من بين الحالات الجديدة المصابة بفيروس كورونا 5% حالات سجلت في أطفال، و 93% حالات سجلت في البالغين، فيما 2% حالات سجلت في كبار السن ممن تجاوزت أعمارهم 65 عامًا”.

وأشار “متحدث الصحة”، إلى أن “25% كانت نسبة انتشار فيروس كورونا في الحالات الجديدة المسجلة بين المواطنين، فيما سجل في جنسيات متعددة أخرى في 75% من الحالات”.

وتابع “العبد العالي”: أن “إجمالي الحالات المصابة بكورونا في المملكة 33731 حالة، بينها 25714 حالة نشطة تتلقى الرعاية الطبية ومعظمها حالات مستقرة، بينما منها 145 حالة حرجة تتلقى الرعاية الصحية المكثفة”.

Advertisements

وأكد “متحدث الصحة”، أنه “تم تسجيل 1015 حالة تعافي جديدة من فيروس كورونا المستجد، ليصل مجموع حالات الشفاء في المملكة إلى 7798 حالة”.

وختم “العبد العالي”، بأنه “تم تسجيل 10 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل مجموع الوفيات في المملكة إلى 219 شخصًا رحمهم الله جميعًا”.