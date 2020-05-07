لبنان: ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا إلى 784

أعلنت وزارة الصحة في لبنان اليوم الخميس تسجيل 34 إصابة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الإصابة بالفيروس في البلاد إلى 784 حالة.
وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم، بحسب "الوكالة الوطنية للإعلام" ،إنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بالفيروس "ليستقر عدد الوفيات حتى تاريخه عند 25 حالة وفاة".
وأشارت إلى أن عدد حالات الشفاء بلغ 220 .
ويقوم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والأمن العام بتسيير دوريات وتنفيذ انتشار على الطرقات الداخلية في مختلف المناطق اللبنانية، بهدف تطبيق مقررات مجلس الوزراء بالتزام جميع المواطنين حالة التعبئة العامة، والبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.
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