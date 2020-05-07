9 أندية تمنح لاعبيها خيار عدم اللعب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تدرك الأندية الإنجليزية الـ20 المتنافسة في الدوري الممتاز، أنه من المستحيل عليها إجبار لاعبيها على العودة للعب في حال خافوا على أنفسهم أو عائلتهم من التعرض للإصابة بمرض كورونا.

وكشفت «الصن» أن 9 أندية منحت لاعبيها حق الانسحاب من مشروع «ريستارت بروجكت» (مشروع استئناف اللعب) وعلق مصدر: «لا يمكننا إجبار لاعب على العودة إذا كانت لديه زوجة حامل أو والدة أو والد مريض». وتبين وفق «الصن» أن نادي أستون فيلا من بين هذه الأندية التسعة وأنه سيفتقد جهود اثنين من لاعبيه المهمين بسبب مخاوف صحية وعلق مديره دين مسيث: «علينا الإنصات للاعبين وتقبل مخاوفهم، وإن كانوا غير مرتاحين لفكرة استئناف اللعب سنعود للعب بدونهم، لدينا لاعب يعاني الربو وواحد تعيش والدة زوجته المريضة مع العائلة في المنزل لذا علينا أن نكون حذرين من ناحية نقل العدوى». وتسبب هذا الموضوع في حدوث مناقشات عدة بين لاعبي بقية الأندية في مجموعات «الواتس آب».