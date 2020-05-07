دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters تايلاند تسجل ثلاث إصابات جديدة بكورونا ولا وفيات

بانكوك (رويترز) - قال مسؤول تايلاندي بارز إن البلاد سجلت يوم الخميس ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 2992 إصابة.

وذكر تاويسين ويسانويوتين المتحدث باسم مركز إدارة أزمة كوفيد-19 التابع للحكومة أن الحالات الجديدة تشمل رجلين من تايلاند عادا من قازاخستان وكانا خاضعين للحجر الصحي.

وأضاف أن الحالة الثالثة امرأة تايلاندية تبلغ من العمر 59 عاما في إقليم يالا الجنوبي.

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وبلغت حصيلة الوفيات بالمرض في تايلاند 55 شخصا منذ بدء تفشيه هناك في يناير كانون الثاني.

وسمحت السلطات بحذر لبعض الأنشطة التجارية باستئناف العمل هذا الأسبوع بعد إغلاق شبه تام للأعمال على مدى أسابيع.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)