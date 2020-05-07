بانكوك (رويترز) - قال مسؤول تايلاندي بارز إن البلاد سجلت يوم الخميس ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 2992 إصابة.
وذكر تاويسين ويسانويوتين المتحدث باسم مركز إدارة أزمة كوفيد-19 التابع للحكومة أن الحالات الجديدة تشمل رجلين من تايلاند عادا من قازاخستان وكانا خاضعين للحجر الصحي.
وأضاف أن الحالة الثالثة امرأة تايلاندية تبلغ من العمر 59 عاما في إقليم يالا الجنوبي.
وبلغت حصيلة الوفيات بالمرض في تايلاند 55 شخصا منذ بدء تفشيه هناك في يناير كانون الثاني.
وسمحت السلطات بحذر لبعض الأنشطة التجارية باستئناف العمل هذا الأسبوع بعد إغلاق شبه تام للأعمال على مدى أسابيع.
(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)
كانت هذه تفاصيل خبر تايلاند تسجل ثلاث إصابات جديدة بكورونا ولا وفيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.