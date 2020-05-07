علماء يكشفون: لماذا تؤلمنا عضلاتنا خلال الحظر والحجر المنزلي؟

دبي - بواسطة محمد فارس © الأم عضلات الأم عضلات

هل شعرت بألم في العضلات والتعب خلال فترة البقاء في فترة حظر التجوال والعمل من المنزل ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد؟

حسن، هذا أمر طبيعي، يقول عالم الرياضة ديفيد جونسون، من مركز Capacity Training LTC، إن الجلوس على مكتب أو على الأريكة أثناء مشاهدة التلفزيون لفترة طويلة سيضعف ويشد عضلاتك ويسبب تصلب كل من الظهر والكتفين والرقبة.

وأوضح ديفيد: "كثرة ساعات الخمول اليومية، بما في ذلك الوقت الذي يقضيه الشخص في مشاهدة التلفاز، قد يزيد من خطر السمنة وأكثر من 30 مرضا مزمنا آخر. ووجدت الدراسات أيضا أن عدم النشاط يزيد من أعراض أمراض القلب".

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ويمكن أن يؤدي اختلال التوازن في النشاط هذا إلى إلغاء العديد من الآثار الإيجابية للتمرين، مثل التحكم في نسبة السكر في الدم وتحسين تدفق الدم إلى الساقين والدماغ.

وأضاف: "أن عدم النشاط لمدة أربع إلى ست ساعات فقط يمكن أن يتسبب في إنزيم يساعد الجسم على استخدام الدهون لإفراز الطاقة".

وأشار ديفيد إلى أنه: "من المرجح أن يعاني العنق والظهر من الآلام جراء الجلوس في مكان واحد لفترة طويلة"، ولذلك يجب تجنب فترات الجلوس الطويلة، ومحاولة الاستمرار في التحرك طوال اليوم.​