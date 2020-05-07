دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters روسيا تتجاوز ألمانيا وفرنسا في عدد حالات الإصابة بفيروس روسيا تتجاوز ألمانيا وفرنسا في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا

موسكو (رويترز) - ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في روسيا إلى 177160 يوم الخميس بعد زيادة يومية قياسية مما يعني احتلالها المرتبة الخامسة عالميا من حيث عدد المصابين بالفيروس متجاوزة بذلك ألمانيا وفرنسا.

وقالت قوة العمل المكلفة بمكافحة كورونا في روسيا إن عدد الحالات الجديدة زاد 11231 حالة في الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وسجلت العاصمة موسكو، بؤرة تفشي الفيروس في روسيا، أكثر من نصف عدد الإصابات والوفيات الكلي، وأعلنت يوم الخميس رصد 6703 إصابات جديدة ليل الأربعاء.

وأضافت قوة العمل أن عدد الوفيات، الذي لا يزال أقل بكثير من بلدان عدة، زاد إلى 1625 بعد وفاة 88 ليل الأربعاء.

وكان رئيس بلدية موسكو سيرجي سوبيانين قال يوم الأربعاء إن عدد الحالات المؤكدة يرتفع في العاصمة لأن السلطات زادت بشدة عمليات الفحص، مضيفا أن الوضع استقر نوعا ما.

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وتقول روسيا إنها أجرت ما يربو على 4.8 مليون فحص لكورونا.

وساند الرئيس فلاديمير بوتين يوم الأربعاء خطة وضعها سوبيانين للبدء تدريجيا في رفع بعض القيود بعد 12 مايو أيار مما يتيح لمنشآت صناعية معينة استئناف العمل.

وهذا هو الأسبوع السادس الذي تخضع فيه موسكو وغيرها من المناطق الروسية لإجراءات عزل عام.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)