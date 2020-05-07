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تحية من بانكسي للطواقم الطبية في بريطانيا

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عُرض عمل جديد لفنان الشارع البريطاني بانكسي مهدى، في أحد المستشفيات، تحية للطواقم الطبية التي تحارب في ثاني أكثر الدول تأثراً بهذا الوباء.
كذلك نشر الفنان صورة للعمل عبر موقع «إنستجرام»، يظهر صبياً يلعب مع ممرضة تضع وشاح بطل خارق. فيما يظهر سوبرمان وباتمان مهملين في سلة إلى جانب الصبي، في هذا العمل الفني الذي يحمل اسم «غايم تشينجر».
وكتب الفنان الذي لا تعرف هويته في رسالة إلى الطواقم العاملة في المستشفيات: شكراً لكل ما تقومون به، آمل بأن يضفي هذا العمل بعض النور على المكان مع أنه بالأسود والأبيض فقط. وقد علق العمل على جدار ممر في مستشفى ساوثهامبتون في جنوبي إنجلترا على أن يعرض بشكل علني عندما ترفع إجراءات العزل على ما قالت ناطقة باسم بانكسي.
وسيطرح العمل لاحقاً، للبيع في مزاد لجمع التبرعات لجمعيات خيرية مرتبطة بنظام الصحة الوطني في بريطانيا، وقد حققت أعمال سابقة للفنان ملايين الدولارات في مزادات علنية.

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