احتفالية انجليزية بـ«نعيم» وهدف عمره ربع قرن

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

احتفت الصحافة البريطانية بقرب مرور ربع قرن على هدف نجم سرقسطة، نعيم، في نهائي كأس أبطال أوروبا بتاريخ 10 مايو/ أيار 1995 على حساب الجار أرسنال 2-1، عندما سدد لاعب الوسط الإسباني، من أصول مغربية، الكرة من على بعد 50 ياردة في آخر 10 ثوان من المباراة على ملعب حديقة الأمراء، لكنه الآن في سن الـ53، ويعلق: «لا استطيع الآن تسجيل هدف من المسافة نفسها، كان قطعة فنية فريدة مثل لوحة لبيكاسو، أو فان كوخ»، ذلك الهدف جعله أسطورة في سرقسطة، ونجماً في توتنهام الذي أمضى فيه 5 سنوات، وعندما خاض مباراة ودية بين مخضرمي توتنهام، وانتر ميلان، على هامش افتتاح ملعب توتنهام في الربيع الماضي كان أول سؤال له «هلّا ارتديت الرقم 50 ؟».

ويقيم محمد علي عمار المعروف اختصارا بـ«نعيم» والذي يعمل حالياً معلقاً على مباريات الليجا، اثناء فترة الحجر المنزلي في مدينة سرقسطة، لكنه عادة يسكن مدينة سبتة، مسقط رأسه، والتحق نعيم بأكاديمية برشلونة لاماسيا بسن الـ15، وتهيأت له فرصة التمرن مع دييجو مارادونا، ويعلق: «كنت معتاداً على اللعب معه بعد انتهاء التمرينات، ويعلمني بعض الحركات، ويقول لي «لا تفكر فقط العب بمزاج لتظهر موهبتك»، كما أهداني زوج أحذية».

ودشن نعيم مسيرته في فريق برشلونة الأول عام 1986 تحت قيادة المدرب الإنجليزي تيري فينابلز، وهو المدرب نفسه الذي أنقذه بعد عامين بصفقة لتوتنهام، بدأت إعارة، وانتهت بعقد لـ5 سنوات بعدما جمده يوهان كرويف على الدكة، ولم تكن الأندية الإنجليزية تشتري لاعبين إسبان حينها، لكن فينابلز كان وفق نعيم «سابقاً لعصره»، وأضاف: «سألني كم تريد أن تقبض هذا الموسم؟ أجبته لا أريد أي مال، أريد أن ألعب، أعطني فقط ما يكفي لأتناول العشاء في مطعم، وأعيش حياة عادية، وأملأ سيارتي بنزين».

وترك نعيم، أول لاعب مسلم في إنجلترا، بصمته سريعاً في توتنهام بهدف من ركلة حرة جميلة في ثاني مباراة أمام ساوثمبتون، والرحلة لملعب أنفيلد لم تكن مثالية، إذ استبدله فينابلز بعد تمثيله السقوط، ويعلق: «لم أكن أعرف قوانين الإنجليز، مد لاعب الخصم مرفقه نحوي، لم يلمسني لكنني ارتميت أرضاً لأحثّ الحكم على معاقبته».

ولم تسعف دروس اللغة الإنجليزية الأولى من زميله بول جاسكوين، الحال، ويعلق نعيم: كنا نقيم معاً في فندق «والثام أبي»، والتقيته في البهو، وقال لي: «كيف تطلب الطعام بالإنجليزية ؟»، فقلت له «لا أعلم»، علمني شتيمة، وصدم النادل.

اشترى جاسكوين دراجة نارية لوالده، وكان يأتي بها لملعب التمرينات. وفي إحدى المرات طلب من مشجع عجوز اعتاد حضور التمرينات، جلب شيء له من الدراجة. لم يكن هناك شيء، لكن أراد جاسكوين عمل مقلب، شغل محرك الدراجة، وركض بها خلف المشجع حتى تعلق بجدار الملعب، هذا هو جازا.

وكنا نتمرن على بعض الحركات، خصوصاً التسديد من وسط الملعب، وكانت الأجواء حماسية في الديربي أمام أرسنال، نزل نعيم بديلاً لجاسكوين في نهائي كاس الاتحاد بعد تعرض المهاجم الإنجليزي لإصابة، ويعلق نعيم أول لاعب إسباني يفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي: «جاسكوين كان أسطورة، فزنا بكأس الاتحاد عام 1991 بفضله». وعن كونه مسلماً وسط لاعبين يحتفلون بالفوز بشرب الكحول علق: «اعتادوا دعوتي للعشاء كي أقود السيارة، كنت سائق تاكسي. اشرب 4 أقداح عصير برتقال، وأعيدهم للمنزل، كانوا لطفاء». وانتقل نعيم لسرقسطة، وعندما لاحت فرصة مواجهة أرسنال مجدداً في نهائي كاس أبطال أوروبا قال لزملائه: «راقبوا سيمان، حاصروه كي لا يستلم تمريرة من زملائه في خط الدفاع». وبعد تسلمه الميدالية، بحث نعيم عن فينابلز الذي كان يعمل في البث التلفزيوني، لكنه لم يعثر عليه، وكان أول اتصال مع مدربه السابق بعد يومين من التتويج، وعبر زميل سابق، ديفيد هاولز، قال له فيه: «ما فعلته كان رائعاً يا صديقي».