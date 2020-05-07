شكرا لقرائتكم خبر عن عيون جوردان تحير مشاهدي «ذا لاست دانس» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لماذا عيون مايكل جوردان صفراء في وثائقي «ذا لاست دانس»(الرقصة الأخيرة )؟ هذا هو السؤال الذي حير مشاهدي الوثائقي عن الموسم الأخير لأسطورة شيكاجو بولز مايكل جوردان، ويظهر جوردان في الوثائقي في مقابلات قصيرة يتحدث فيها عن مسيرته الحافلة بالألقاب لكن المتابعين يتجاهلون كل شيء ويركزون على لون عينيه. وأجابت الصحافة عن هذا السؤال بنظريتين: الأولى أن نجم السلة السابق مصاب بمرض اليرقان والذي يسبب اضطراباً بالكبد ينجم عنه صفرة في العين والجلد لارتفاع نسبة البيلروبين في الدم. النظرية الثانية أن جوردان يعاني مشاكل في الكبد بسبب حمية فاشلة أو استهلاك مرتفع للكحول، وسيتواصل الجدل حول سبب اصفرار عيون جوردان إلى حين كشف اللاعب أو أحد المقربين من دائرته السبب الحقيقي وراءه.
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