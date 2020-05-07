مسؤول ألماني: جائحة كورونا مستمرة لنهاية العام

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال كبير موظفي مكتب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، لإذاعة دويتشلاند فونك الخميس، إن جائحة فيروس كورونا ستستمر لبقية العام على أقل تقدير.

وتابع هيلج براون: لسنا الآن في مرحلة ما بعد الجائحة، بل نعيش في ذروة جائحة ستبقى معنا لبعض الوقت، على الأقل خلال هذا العام، وهذه وجهة نظر متفائلة جداً، وأعلنت ميركل الأربعاء، عن خطوات لتخفيف تدابير العزل العام لكنها وضعت في الوقت نفسه آلية تسمح بتجديد القيود في حال انتشار العدوى مرة أخرى.

وفي سياق متصل، حذر مسؤول صحي ألماني كبير الخميس، من احتمال حدوث موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا قبل الخريف بسبب سلوكيات الناس، وذلك فيما تعيد البلاد فتح اقتصادها مرة أخرى.

وقال لارش شاده نائب رئيس معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في مؤتمر صحفي، إن أعداد الحالات تتراجع لكن هذا لا يعني أن الأمور عادت لطبيعتها.