شكرا لقرائتكم خبر عن ألتماير: لن نسمح ببيع «لوفتهانزا» لمستثمرين أجانب والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبلغ وزير الاقتصاد الألماني، بيتر ألتماير، صحيفة بيلد، الخميس، أن الحكومة الألمانية ستمنع بيع «لوفتهانزا»، الناقلة الرئيسية للبلاد. وقال ألتماير «لوفتهانزا، مثل غيرها من الشركات، جزء من الإرث الثمين لاقتصادنا... لذلك سنمنع هذه... من أن تُباع».
كما قال «سندافع عن أنفسنا في مواجهة مستثمرين أجانب يعتقدون أن باستطاعتهم الحصول على أسعار بخسة لشركات ألمانية شهيرة، ومعروفة».
ويشهد أكبر اقتصاد في أوروبا المزيد من الضغوط، وأظهرت بيانات أن الإنتاج الصناعي الألماني شهد انخفاضاً حاداً بنسبة 9.2% في مارس/ آذار ليسجل أدنى مستوى له منذ بدء تسجيل البيانات في 1991 مع تهاوي الطلب على السلع من أكبر اقتصاد في أوروبا، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.
وكان استطلاع أجرته «رويترز» توقع تراجعاً نسبته 7.5% في مارس/ آذار.
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