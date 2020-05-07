شكرا لقرائتكم خبر عن استراتيجية للمستقبل في المصارعة والجودو والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتمد مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو خلال اجتماع عقده «عن بعد» برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي، و بمشاركة كافة الأعضاء، استراتيجية المستقبل، وناقش آخر المستجدات الخاصة بتنظيم واستضافة بطولة أبوظبي جراند سلام الكبرى للجودو في نسختها الـ 12، والتي كان مقرراً لها أن تقام خلال أكتوبر القادم بأبوظبي، وبحث إمكانية تأجيلها إلى عام 2021 بالتنسيق مع الاتحاد الدولي، ومجلس أبوظبي الرياضي.
كما اعتمد الاجتماع التشكيل الجديد لمجلس إدارة الاتحاد للفترة الانتخابية المقبلة «2020 - 2024»، وإرسالها من رئيس الاتحاد للهيئة العامة للرياضة، حسب النظام الأساسي لصلاحيات الرئيس، والتي جاءت وفقاً للتعديل الجديد بعد التشاور حول متطلبات المرحلة المقبلة، في ظل اتساع رقعة الممارسين للعبة، والاستعداد للانتقال إلى المقر الجديد للاتحاد بمنطقة بني ياس.
واطلع مجلس الإدارة على الوضع الراهن للرياضة في كل أنحاء العالم ودولة الإمارات بعد توقف النشاط، وتعزيز جهود الرعاية الصحية الشاملة، وتقرر تأجيل بدء التدريبات الجماعية للمنتخبات والفرق، وكذلك تأجيل بدء استئناف منافسات المصارعة والجودو الرسمية لما بعد فترة الصيف حفاظاً على صحة الجميع.
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