دواثلون الإمارات العائلي ينطلق 15 مايو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استمراراً لسلسلة المبادرات التي تنظمها جمعية الإمارات للترايثلون خلال فترة توقف النشاط الرياضي، ينطلق الجمعة المقبل الموافق 15 من مايو، سباق دواثلون الإمارات الافتراضي العائلي، الذي يستهدف تشجيع الأسر على ممارسة الرياضة كونها تمثل أهم أسباب السعادة والصحة العامة.

والدواثلون عبارة عن سباق ثلاثي يتكون من رياضتين هما الجري وركوب الدراجات الهوائية، يبدأ السباق بالجري ومن ثم ركوب الدراجات وينتهي بالجري.

ويخصص سباق دواثلون الإمارات الافتراضي العائلي للفرق؛ حيث يمكن لكل عائلة تشكيل فريق من 2 أو 3 أعضاء من أقارب الدرجة الأولى، كفريق مكون من «أب وابنه» أو «أب وابنه وابنته» أو «الأم وابنها» أو «الأم وابنتها» أو «طفل مع عمه أو خاله»، بشرط أن يكون في كل فريق طفل لا يزيد عمره على 14 سنة.

يهدف تخصيص سباق للعائلات إلى إعلاء شأن الروح الرياضية في الأسرة الواحدة، إلى جانب زرع حب الرياضة في النشء؛ حيث من المؤكد أن رؤية الأطفال لآبائهم وأمهاتهم وهم يمارسون معهم الرياضة جنباً إلى جنب وفي أجواء مرحة، سيكسبهم ويزرع فيهم حب الرياضة، وبالتالي سينعكس ذلك على تطوير مستوياتهم ويؤهلهم ليكونوا أبطالاً في المستقبل.

وهناك نماذج عدة من الأسر الرياضية الإماراتية ومنها عائلة بطل الإمارات في الرجل الحديدي عبدالرحمن الحوسني، وعائلة جبر، وعائلة خالد المجر التي تميزت بمشاركتها مؤخراً وظهرت بشكل لافت الطفلة عفراء كأصغر لاعبة ترايثلون إماراتية مصاحبة والديها دوماً في المسابقات والتدريبات الافتراضية.