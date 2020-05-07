الصين تتهم أمريكا بالكذب المستمر بشأن تعاملها مع «كورونا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت الصين، إن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، يعمد إلى مواصلة الكذب في إطار هجومه المستمر على بكين فيما يتعلق بجائحة فيروس كورونا، جاء ذلك على لسان المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينغ.

وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، التزام بكين بالشفافية إزاء تفشي الفيروس الذي ظهر في بلادها العام الماضي، موضحة أن الساسة الأمريكيين يوجهون اتهامات لا أساس لها لبلادها.

وأشارت إلى أن بكين تعارض التدخل الأمريكي في شؤونها الداخلية، وذلك رداً على سؤال حول قرار الخارجية الأمريكية إرجاء رفع تقرير للكونجرس يقيم ما إذا كانت هونج كونج تتمتع باستقلالية كافية عن الصين بما يسوغ استمرار حصولها على معاملة خاصة من الولايات المتحدة.

وكان بومبيو قال في مؤتمر صحفي الأربعاء: إن التقرير سيؤجل ليأخذ في الاعتبار أي أفعال إضافية قبيل الاجتماع السنوي للبرلمان الصيني أواخر الشهر الحالي، وتتهم الولايات المتحدة الصين بإساءة التعامل مع تفشي الفيروس.