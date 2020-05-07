إحالة مستثمرين إلى النيابة العامة بتهمة التأثير في سعر أسهم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

أحالت هيئة الأوراق المالية والسلع 8 مخالفات ارتكبها مستثمرون وشركات في أسواق المال في الإمارات، تضمنت حالات تزوير وصرف بدلات حضور اجتماعات مجلس إدارة ونشر شائعات عن ورقة مالية، وتحويل واقعتين إلى النيابة العامة بسبب قيام مستثمرين بالتنسيق فيما بينهم للتأثير في سعر سهم شركة مدرجة.

ونشرت الهيئة مجموعة من المخالفات التي ارتكبت مؤخراً، وهي قيام شركتين بتزوير شهادة تجديد تسجيل شركة مساهمة عامة لكل منهما، ونسبتا صدورهما للهيئة على خلاف الحقيقة. وقيام شركة بوصم ختم الهيئة على أحد المستندات الخاصة بها وهو «النظام الأساسي المعدل للشركة» ونسبت صدوره للهيئة على خلاف الحقيقة.

كما حولت مخالفة إلى النيابة العامة بسبب نشر شائعات عن ورقة مالية مدرجة بأسواق المال المرخصة بالدولة من خلال برنامج التواصل الاجتماعي تويتر.

كما قامت هيئة الأوراق المالية والسلع بتحويل حالتين إلى النيابة تضمنتا، إقرار صرف مبالغ مالية لأعضاء مجلس الإدارة كبدل نظير حضور اجتماعات المجلس وذلك بالمخالفة لأحكام قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (7/ر.م) لسنة 2016 بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة.

كذلك، قامت بتحويل واقعتين إلى النيابة العامة بسبب قيام مستثمرين بالتنسيق فيما بينهم للتأثير في سعر ورقة مالية مدرجة في أسواق المال المرخصة بالدولة.