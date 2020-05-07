الحوثيون: مقتل 4 مدنيين في قصف للتحالف بمحافظة "حجة"

اليمن/ الخليج 365

اتهمت جماعة "أنصار الله" (الحوثي)، الخميس، التحالف العسكري العربي بقتل 4 مدنيين، بينهم طفل، خلال قصف بوارج لمحافظة حجة شمال غربي اليمن.

وقال الموقع الإلكتروني لقناة "المسيرة" الفضائية، الناطقة باسم الحوثيين: "استشهد اليوم الخميس، 4 مواطنين بينهم طفل وأصيب طفل أخر، في قصف لبوارج العدوان السعودي الأمريكي (يقصد التحالف) على منطقة الجر في مديرية عبس التابعة لمحافظة حجة (مرتبطة بحدود برية مع السعودية)".

ولم يصدر على الفور تعقيب من التحالف العربي بشأن ما ذكره الحوثيون، غير أنه عادة ما يعرب عن حرصه على تجنب قصف المدنيين والأحياء المدنية، مقرا بوقوع أخطاء أحيانا.

ومنذ عام 2015، يدعم التحالف، بقيادة الجارة السعودية، القوات الموالية للحكومة اليمنية ضد مسلحي الحوثي، المسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ 2014، والمدعومين من إيران.

وجدد التحالف، في وقت متأخر الأربعاء، الإعراب عن التزامه بوقف إطلاق النار في اليمن، ودعم جهود مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، لإحلال السلام.

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وعادة ما يتبادل الحوثيون والتحالف اتهامات بالتصعيد وعدم الرغبة بتحقيق السلام.

وأعلن التحالف العربي، في 24 أبريل/ نيسان الماضي، تمديد وقف شامل لإطلاق النار من جانب واحد، لمدة شهر، بناء على طلب أممي، بعد هدنة أولية استمرت أسبوعين، وبدأت في الثامن من الشهر ذاته.

لكن جماعة الحوثي تقول إنه لا توجد أية هدنة في اليمن حتى تقوم السعودية بتمديدها، وتتهم التحالف بالاستمرار في التصعيد.

وخلفت الحرب المستمرة إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، وبات 80 بالمئة من سكان اليمن بحاجة إلى مساعدات إنسانية، في بلد يعاني من انهيار شبه تام في كافة قطاعاته، خاصة القطاع الصحي في ظل جائحة فيروس "كورونا المستجد" (كوفيد-19).



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