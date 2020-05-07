اليمن يعيد فتح معبر مع السعودية لاستقبال "عالقي كورونا"

اليمن/ الخليج 365

قررت السلطات اليمنية، الخميس، إعادة فتح منفذها البري الوحيد مع السعودية، لاستقبال العالقين اليمنيين في المملكة، على خلفية جائحة فيروس "كورونا المستجد" (كوفيد-19).

وقالت وزارة شؤون المغتربين، في بيان: "وجه الرئيس عبد ربه منصور هادي الحكومة بفتح منفذ الوديعة البري (يتبع محافظة حضرموت- شرق) كحالة خاصة لاستقبال العالقين".

وأضافت: "بناء على ذلك، وجه نائب رئيس الوزراء القائم بأعمال وزير النقل (سالم الخنبشي) مذكرة إلى مدير عام منفذ الوديعة (مطلق الصيعري)، بأن يتم فتح المنفذ ابتداء من الخميس 7 مايو (أيار) 2020، واستقبال العالقين بحسب الكشف المرفوع من القنصلية العامة بجدة (غربي السعودية)".

وأوضحت الوزارة أنه "تقرر عمل حجر صحي للعالقين الواصلين في الوديعة، قبل السماح لهم بالمغادرة إلى مناطقهم في اليمن".

وتأتي إعادة فتح المعبر إثر دعوات متكررة من عالقين يمنيين في السعودية بضرورة إعادتهم إلى بلدهم، بعد أن ساءت أوضاعهم.

Advertisements

ولم يتطرق البيان إلى المدة المسموح خلالها بفتح المنفذ، لكن يرجح استمرار فتحه حتى إشعار آخر من الحكومة.

وكانت السلطات اليمنية قررت، قبل نحو شهر، إغلاق المنفذ أمام القادمين من السعودية، ضمن إجراءات احترازية لمنع انتشار فيروس "كورونا".

وحتى صباح الخميس، أصاب الفيروس 25 شخصا في اليمن، توفى منهم 5، وتعافي شخص واحد.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، السبت الماضي، من احتمال تأثير الفيروس على نصف سكان اليمن، الذي يعاني من ضعف قطاعه الصحي؛ جراء حرب مستمرة منذ أكثر من خمس سنوات.

وإجمالا، أصاب "كورونا"، حتى صباح الخيمس، أكثر من 3 ملايين و835 ألف شخص بالعالم، توفى منهم ما يزيد عن 265 ألف، وتعافى أكثر مليون و307 آلاف، وفق موقع "worldometer"، المختص بإحصاء ضحايا الفيروس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.