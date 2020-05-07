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تركيا تدين قرار إسرائيل بناء وحدات استيطانية بالضفة

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أنقرة / الاناضول

أدانت وزارة الخارجية التركية، بشدة موافقة وزير الدفاع الإسرائيلي، "نفتالي بينيت" على بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الوزارة، في بيان الخميس: "نرفض بشدة تصرف إسرائيل وتجاهلها للقانون الدولي وخاصة قرارات الأمم المتحدة".

وأضافت: "نجدد وقوفنا دائمًا إلى جانب القضية الفلسطينية العادلة، والشعب الفلسطيني الشقيق".

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وأشارت أن إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي السماح ببناء آلاف المستوطنات الجديدة في الضفة الغربية المحتلة، "هو أحدث مثال على نهج إسرائيل المتهور".

ولفت البيان أن إسرائيل تحاول تحقيق حسابات سياسية داخلية على حساب حقوق الشعب الفلسطيني في وقت يشعر فيه العالم بحاجة ماسة للسلام والاستقرار جراء جائحة ، ما يؤكد رغبة إسرائيل في ترسيخ سياسة الاحتلال والاضطهاد يوما بعد يوم.

وطالبت الخارجية التركية، بالإنهاء الفوري لممارسات إسرائيل غير القانونية في الأراضي الفلسطينية، مشيرة أن استمرارها يقضي على منظور حل الدولتين.

والأربعاء، وافق وزير الدفاع الإسرائيلي، "نفتالي بينيت" على بناء 7 آلاف وحة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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