الإمارات تسجل 502 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن 502 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 213 حالة شفاء و 8 حالات وفاة.
وأشارت الوزارة إلى أن الحالات التي تم الكشف عن إصابتها من جنسيات مختلفة، مبينة أن حالتها مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة في الدولة 16240 حالة.
وبينت الوزارة أنه تم إجراء حوالي 33 ألف فحص على فئات مختلفة من المجتمع، حيث ساهمت الفحوصات بالكشف عن الحالات المذكورة.
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