بنك إنجلترا يتوقع أسوأ تراجع للاقتصاد في 300 عام

قال بنك إنجلترا المركزي إن بريطانيا قد تتجه صوب أكبر تراجع اقتصادي يشهده في أكثر من 300 عام بسبب إجراءات العزل العام الناجمة عن أزمة فيروس كورونا وأبقى الباب مفتوحا اليوم الخميس لمزيد من إجراءات التحفيز.

وقال البنك إن الاقتصاد البريطاني على مسار الانكماش بنسبة 25 بالمئة في الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو حزيران بينما ستقفز البطالة لأكثر من تسعة بالمئة من قوة العمل.

وعلى مدى 2020 ككل، يواجه الإنتاج خطر الانكماش بنسبة 14 بالمئة وهو تراجع سنوي لم تشهد البلاد مثله منذ أوائل القرن الثامن عشر عندما كانت بريطانيا تعاني من الكوارث الطبيعية والحرب وكل ذلك رغم ما يصفه بنك إنجلترا بأنه “إجراءات تحفيز مالية ونقدية كبيرة للغاية”.

لكن تصور المركزي تنبأ أيضا بانتعاش اقتصادي سريع في 2021 مع تسجيل نمو بنسبة 15 بالمئة مع تخفيف إجراءات العزل العام.

وأبقى بنك إنجلترا على سعر الفائدة الرئيسي عند أدنى مستوى على الإطلاق بنسبة 0.1 بالمئة وأبقى على هدفه لشراء السندات، ومعظمها ديون حكومية بريطانية، عند 645 مليار جنيه استرليني (797 مليار دولار) مع استمرار أثر إجراءات التحفيز التي سرت في مارس آذار.

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لكن في إشارة على أن هناك المزيد في المستقبل، صوت اثنان من بين تسعة من صانعي السياسات في البنك لصالح زيادة قدرة البنك لشراء السندات بمقدار 100 مليار جنيه استرليني. وقال محافظ المركزي أندرو بايلي إن البنك قد يتحرك مجددا.

وقال “مهما كان تطور التوقعات الاقتصادية، سيتصرف البنك وفقا لما تقتضيه الضرورة لتوفير الاستقرار النقدي والمالي الضروري للرفاهة على المدى الطويل وللوفاء باحتياجات شعب هذه البلاد”.

ويتماشى القراران مع توقعات معظم الخبراء في استطلاع للرأي أجرته رويترز.

وأظهر تقرير منفصل من بنك إنجلترا المركزي اليوم الخميس أن اختبارا طارئا لمتانة النظام المالي في البلاد أظهر أن أكبر المصارف يمكنها أن تواصل الإقراض، وعليها ذلك، لتجنب وقوع تراجع أكثر حدة في الاقتصاد.