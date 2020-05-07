كورونا حول العالم: الإصابات 3.8 مليون وحالات التعافي 1.3 مليون

أظهرت البيانات المجمعة لعدد حالات فيروس كورونا حول العالم تجاوز عدد الإصابات به 3.8 مليون حالة حتى الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش صباح اليوم الخميس.

وأظهرت بيانات منصة “وورلد ميتر”، الدولية المتخصصة في الإحصائيات، أن إجمالي عدد المتعافين ارتفع أيضا إلى 1.3 مليون حالة.

وأشارت أيضا إلى أن عدد الوفيات تجاوز 265 ألفا.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة والوفاة، تليها من حيث الإصابات إسبانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وروسيا وتركيا والبرازيل وإيران والصين.

وتجاوز عدد الإصابات في الولايات المتحدة المليون و263 ألف إصابة إلى جانب نحو 75 ألف وفاة. وسجلت إسبانيا نحو 253 ألف إصابة ونحو 26 ألف وفاة. وسجلت إيطاليا نحو 214 ألف إصابة ونحو 30 ألف وفاة. أما الصين، البؤرة الأولى للفيروس، فسجلت 82 ألفا و 885 إصابة و4633 وفاة.