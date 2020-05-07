القبض على مواطن يسيء إلى عامل لديه بعبارات غير لائقة

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل المقدم سامي الشمري، أنه إشارة للمقطع المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه شخص يسيء إلى عامل لديه بألفاظ وعبارات غير لائقة وبمعاملة مهينة للكرامة، ويوثق ذلك وينشره؛ فقد تمكنت الجهات الأمنية -بفضل الله- من القبض عليه، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر، وجرى إيقافه، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية لإحالته إلى النيابة العامة. انشر الخبر :

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