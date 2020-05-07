«الصحة» تحذر من استخدام الكمامة لهذه الفئات

حذرت وزارة الصحة من خطورة استخدام الكمامة لكل من الأطفال أقل من سنتين والفاقدين للوعي أي العاجزين أو كل مَن لا يستطيع أن يلبسها بنفسه ويتحكم بها.

وأشارت الوزارة، من خلال منشور توعوي إلى أن سوء استخدام الكمامة مثل رطوبتها لطول فترة الاستخدام أو إعادة استخدامها بدون غسيل يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالعدوى.