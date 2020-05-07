الكهرباء تتيح تقسيط 50% من فواتير أبريل ومايو ويونيو للتجار وأصحاب المصانع

كشفت الشركة السعودية للكهرباء، عن إتاحتها سداد 50% من فواتير أشهر أبريل ومايو ويونيو المقبلة للتجار وأصحاب المصانع، وتقسيط الباقي على 6 أشهر بدايةً من يناير 2021.

ويأتي ذلك تضامناً من الشركة مع المواطنين والتجار وأصحاب المصانع من أصحاب الرخص، في مواجهة تبعات أزمة فيروس كورونا المستجد الاقتصادية.

وجاء القرار ضمن حزمة من المبادرات الإضافية لدعم الأنشطة الاقتصادية والقطاع الخاص.