الهند تؤكد أن "آروجيا سيتو" لا يعرض بيانات مستخدميه للخطر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

ذكر مسؤولون، الأربعاء، أنه ليس هناك أي انتهاك أمني في تطبيق التتبع الخاص بمرض فيروس كورونا "كوفيد-"19، التي جعلت الحكومة الهندية تحميله إجباريا لكل شخص يخرج من المنزل للعمل.



وطبقا لبيان صادر عن منتجي التطبيق، الذي يحمل اسم "آروجيا سيتو"، لم يتم إثبات أن أي معلومات شخصية لأي مستخدم في خطر، وفقا للعين.

وكان المسؤولون يردون على مخاوف أثارها أحد قراصنة الكمبيوتر وهو الفرنسي، روبرت بابتيست، الملقب بـ"إليوت الديرسون" على موقع تويتر التي يحاول فيها تنبيه مجموعات عن مشاكل محتملة.

ويقيم التطبيق الذي دشنته الحكومة الهندية في الثاني من أبريل/نيسان الماضي خطورة الإصابة للمستخدم، استنادا إلى تاريخه الطبي وموقعه.

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ويستخدم التطبيق خدمات "جي.بي.إس" و"بلوتوث" لتتبع اتصالات المستخدم.

وهناك حوالي 90 مليون عملية تحميل للتطبيق حتى الآن.

وينبه التطبيق المستخدمين الذين قد يكونون على اتصال مع الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم لاحقا بالفيروس، وفقا لموقع aitnews.

وتتزامن هذه الخطوة مع بدء الهند في تخفيف بعض إجراءات الإغلاق في أقل المناطق تأثرا بالفيروس التاجي المستجد.

وقال مسؤولون بوزارة التقنية لرويترز الأحد: "من الواجب تنزيل التطبيق على ما لا يقل عن 200 مليون هاتف، ليكون فعالا مقارنة بعدد السكان البالغ 1.3 مليار نسمة".