حزمة تسهيلات جديدة من «كيزاد»

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أعلنت مدينة خليفة الصناعية، (كيزاد)، عن إطلاق حزمة تسهيلات اقتصادية جديدة تتيح وفورات تصل إلى 36% على رسوم الشركات في المنطقة الحرة، وتم تخصيص هذه التسهيلات لدعم أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة في مواجهة التباطؤ الاقتصادي العالمي.

وتأتي التسهيلات الاقتصادية الجديدة في إطار جهود حكومة أبوظبي، وموانئ أبوظبي، الرامية إلى تعزيز النشاط الاقتصادي في ظل أزمة جائحة فيروس كورونا العالمية. وتتضمن هذه التسهيلات التي تقدمها مدينة خليفة الصناعية لمتعامليها الحاليين، والمستقبليين، في المنطقة الحرة، توفير ما يصل إلى 25% من رسوم التسجيل، وتجديده، علاوة على إعفاء كامل من دفع رسوم التأمين، وإعفاء من الرسوم لمدة شهرين لكل عمليات تجديد التسجيل التي تتم قبل نهاية شهر يونيو/ حزيران 2020.

وأوضح خالد المرزوقي، المدير التجاري، مدينة خليفة الصناعية: «إن الشركات الصغيرة والمتوسطة هي عماد المنظومة الاقتصادية، كما تمثل محوراً رئيسياً في مسيرة التنمية في إمارة أبوظبي. ولذلك فإن دعم نمو تلك الفئة الاقتصادية الهامة هو من ركائز استراتيجية مدينة خليفة الصناعية. وانطلاقاً من دورها الريادي في تمكين قطاع التجارة والصناعة والخدمات اللوجستية، لا تقتصر مسؤوليات مدينة خليفة الصناعية على منح متعامليها مميزات تنافسية، ولكن تمتد أيضاً إلى دعمهم في الأوقات الصعبة لتخطي الأزمات، وتمكينهم من مواصلة تطوير أعمالهم».

وتضم التسهيلات الاقتصادية المقدمة ثلاث شرائح، حيث تقدم الشريحة الأولى وفورات بنسبة 25% من قيمة رسوم التسجيل والتجديد لثلاث سنوات، وتقدم الشريحة الثانية وفورات بنسبة 20% من قيمة رسوم التسجيل والتجديد لمدة عامين، أما الشريحة الثالثة فتقدم وفورات بنسبة 15% على رسوم التسجيل لمدة عام واحد.