مصرع خمسة وإصابة ألف شخص إثر تسرب للغاز في مصنع بالهند

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الشرطة الهندية مصرع خمسة أشخاص، على الأقل، إثر تسرب للغاز في مصنع لمواد كيميائية في جنوب شرقي الهند، نقل على إثره أيضاً ألف شخص، على الأقل، إلى مستشفيات، حسب السلطات المحلية. وأوضحت الشرطة أن الغاز تسرب من خزانين يزنان خمسة آلاف طن، لم يكونا يخضعان لمراقبة بسبب إجراءات العزل المفروضة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال المسؤول في شرطة فيزاخابتنام، بولاية أندرا براديش، سواروب راني: يمكننا أن نؤكد حالياً أن خمسة أشخاص قتلوا، وأضاف أن سبعين شخصاً، على الأقل، غائبون عن الوعي، وبين مئتين و500 شخص في المجموع تجري معالجتهم، لكن الطبيب بي كا نايك، منسق مستشفيات المنطقة، قال لفرانس برس، إن ألف شخص على الأقل، في مناطق محيطة بموقع تسرب الغاز نقلوا إلى مستشفيات عامة، خاصة في فيزاخاباتنام.

وأضاف أن حصيلة الخسائر البشرية قد تكون أكبر من ذلك بكثير، موضحاً أن الوقت ما زال مبكراً، وأن هناك أشخاصاً نائمون في بيوتهم، وغير واعين، مشيراً إلى أن السلطات تقوم بتفتيش المنازل أيضاً، وتعمل على نقل الناس إلى مستشفيات، ويقع المصنع الذي تشغله شركة «إل جي بوليمرز» في إحدى ضواحي مدينة فيزاخابتنام، المرفأ الصناعي في ولاية أندرا براديش، ويبلغ عدد سكان المدينة نحو خمسة ملايين نسمة.

وأوضح المسؤول في شرطة فيزاخابتنام، بولاية أندرا براديش، أن الغاز لم يكن يخضع لإشراف بسبب إجراءات الإغلاق، وحدث تفاعل كيميائي وارتفاع في درجة الحرارة داخل الخزانين، وتسرب الغاز لهذا السبب، مشيراً إلى أنهم تلقوا اتصالاً من القرويين سكان المنطقة، صباح الخميس، تحدثوا عن غاز في الهواء، مؤكداً توجههم إلى المكان على الفور، موضحاً أن رائحة الغاز كانت قوية، ولم يكن من الممكن البقاء في المكان أكثر من بضع دقائق.

وشهدت الهند في ديسمبر/ كانون الأول عام 1984، أسوأ كارثة صناعية في التاريخ، عندما تسرب مُبيد للحشرات من مصنع في مدينة بوبال، في وسط البلاد.