محمد بن زايد يبحث هاتفياً مع رئيس سيراليون تعزيز العلاقات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تلقى صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اتصالاً هاتفياً، من جوليوس مادا بيو، رئيس جمهورية سيراليون الصديقة.

وبحث سموّه والرئيس مادا بيو، علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، وسبل تعزيزها، بما يخدم مصالحهما المتبادلة، وعدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما تناولا، آخر تطورات انتشار فيروس «كورونا» في العالم، ومجالات التعاون والتنسيق بين البلدين، في سبيل الحد من آثاره السلبية وتداعياته على الأوضاع الصحية والاقتصادية والاجتماعية.

وأشاد سموّه بالخبرة التي اكتسبتها سيراليون، خلال تجربتها في مكافحة وباء «الإيبولا»، و تركيزها، آنذاك، على تطبيق إجراءات «الفحص والعزل» الوقائية، حتى نجحت في السيطرة على انتشاره، وإعلان أرضها خالية من الوباء. (وام)