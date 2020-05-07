الإمارات الثالثة عالمياً في الرضا عن استجابة الحكومة لـ«كوفيد-19»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: بنيمين زرزور

احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة، المرتبة الثالثة عالمياً في رضا المواطنين عن أداء حكوماتهم في مواجهة كوفيد-19 طبقاً لأحدث دراسة أعدتها شركة «بلاك بوكس»، حيث حصلت الإمارات على 59 درجة.

وحصلت حكومات 7 دول فقط من أصل 23 دولة شملتها الدراسة، على 50% فما فوق، في معايير المقياس الرئيسية التي شملت السياسة والأعمال أيضاً.

وشارك في الاستطلاع الذي أجري ما بين 3 و19 إبريل/ نيسان الماضي وصدرت نتائجه أمس، 12500 شخص من 23 دولة، وشملت جوانب المقياس أربعة مجالات هي القيادة السياسية الوطنية، والقيادة المؤسسية، والمجتمع، ووسائل الإعلام.

وكانت نيوزيلندا (56)، التي حصلت على إشادة دولية واسعة في مواجهة الوباء، وبدأت الأسبوع الماضي تخفيف القيود، الدولة الغربية الوحيدة التي سجلت أعلى من المتوسط العالمي البالغ 45 نقطة. وحصلت أستراليا على (43)، والولايات المتحدة (41)، وجاءت جميع الدول الأوروبية الغربية الأربع التي شملها الاستطلاع - ألمانيا (41) والمملكة المتحدة (37) وإيطاليا (36) وفرنسا (26) - كلها تحت المعدل العالمي.

وأشار ديفيد بلاك الرئيس التنفيذي لشركة «بلاك بوكس» للأبحاث، إلى أن الاستجابة غير المرضية، خاصة من حكومات الدول الغربية، يمكن أن تعكس ضعف الحس الوطني بشأن الاستعداد للأحداث غير المتوقعة.

* ترتيب الرضا عن استجابة الدول للفيروس التاجي (عدد النقاط):

الصين 86 نقطة

فيتنام 77 نقطة

الإمارات 59 نقطة

الهند 59 نقطة

ماليزيا 58 نقطة

نيوزيلندا 56 نقطة

تايوان 50 نقطة

الفلبين 49 نقطة

إندونيسيا 48 نقطة

سنغافورة 48 نقطة

جنوب إفريقيا 47 نقطة

أستراليا 43 نقطة

ألمانيا 41 نقطة

الولايات المتحدة 41 نقطة

المكسيك 37 نقطة

المملكة المتحدة 37 نقطة

إيران 36 نقطة

تايلاند 36 نقطة

إيطاليا 36 نقطة

كوريا الجنوبية 31 نقطة

هونج كونج 27 نقطة

فرنسا 26 نقطة

اليابان 16 نقطة