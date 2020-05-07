الإمارات تقدّم 1220 سلة غذائية لمرضى السرطان في حضرموت

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبمتابعة سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، دشنت الهيئة أمس، توزيع 1220 سلة غذائية (تزن 52 طناً و216 كلغ) من «المير الرمضاني» على أهالي مرضى السرطان والعاملين في مراكز علاج مرضى السرطان في 13 مديرية بساحل حضرموت في اليمن، تزامناً مع شهر رمضان المبارك، للتخفيف من معاناة أهالي المديرية، وتحسين ظروفهم المعيشية.

وقال حميد الشامسي، ممثل الهيئة في حضرموت: إن توزيع هذه المساعدات الإغاثية جاء في إطار دعم الأسر الأشد احتياجاً لها. والهيئة تحاول التخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق في المناطق المحررة، عبر تقديم الدعم الإنساني والإغاثي لهم، والنظر بعين الإنسانية، ومدّ يد العون لمرضى السرطان وذويهم.

وأكد حرص الهيئة على استمرار تنفيذ هذه المشاريع الإنسانية، لتصل إلى كل مواطن يمني في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.

وأعرب المستفيدون عن شكرهم على هذا العون الإماراتي، الذي يخفف معاناتهم، بعد أن فقدوا الكثير من مقومات الحياة، جراء تهالك الوضع الاقتصادي، وتعطل مصادر الدخل التي تؤمن لهم الحصول على لقمة العيش.

يذكر أن عدد السلال الغذائية التي وُزّعت منذ بداية عام 2020، بلغت 13 ألفاً و30 سلة، تزن (839 طناً و263 كلغ)، استهدفت 65 ألفاً و 150 فرداً من الأسر المحتاجة والمتضررة في محافظة حضرموت. (وام)