«هاليبرتون» تخفض 22% من موظفي المقر الرئيسي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت متحدثة باسم شركة هاليبرتون إن شركة الخدمات النفطية سرحت ألف موظف، أو ما يعادل 22% من موظفيها، في مقر الشركة بهيوستون، مع انهيار أسعار النفط.

والخفض من جانب إحدى أكبر الشركات في قطاع خدمات الحقول النفطية يأتي مع تهاوي أسعار النفط إلى نحو 24 دولاراً للبرميل، ما يقل عن تكاليف الإنتاج للعديد من الشركات، مما حفز منتجي النفط والغاز على كبح أنشطة الحفر. والشركات التي تقدم معدات وخدمات الحفر من بين الأكثر تضرراً.

وقالت هاليبرتون، التي توظف نحو 4500 شخص في مقر الشركة بهيوستون، إن التخفيضات تأتي بالإضافة إلى عمليات تقليص في أنحاء عملياتها على مستوى العالم.

وقالت المتحدثة باسم الشركة إميلي مير «تلك الإجراءات صعبة لكنها ضرورية في الوقت الذي نعدل فيه نشاطنا مع انخفاض أنشطة العملاء». وعزت تسريح العاملين إلى «التراجع الكبير غير المتوقع في النشاط الناجم عن فيروس كورونا والهبوط غير المسبوق لأسعار السلع الأولية».