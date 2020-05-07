1,8 مليار يورو خسائر «إير فرانس- كيه إل ام» الفصلية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تكبدت مجموعة «إير فرانس- كيه إل ام» خسارة صافية قدرها 1,8 مليار يورو خلال الربع الأول متأثرة بأولى عواقب أزمة كوفيد-19 على النقل الجوي في آذار/مارس، فيما وضعت توقعات قاتمة جدا للربع الثالث.

وازدادت خسارة الربع الأول خمس مرات مقارنة بـ 324 مليونا سجلت قبل سنة. وتشمل خصوصا 455 مليون يورو من المشتريات المسبقة للوقود الذي لم يستهلك في نهاية المطاف بسبب الأزمة الصحية.

وتعكس هذه النتائج فقط تأثير الوباء على حركة الطيران في آذار/مارس بعدما بدأت السنة بشكل إيجابي «في كانون الثاني/ يناير وشباط/ فبراير» على ما قال المدير المالي للمجموعة فريدريك غاجي خلال مؤتمر صحافي عبر الهاتف مع الصحافيين.

وستحصل الشركة الفرنسية - الهولندية على مساعدة قدرها 7 مليارات يورو من الدولة الفرنسية لمواجهة هذه الأزمة.

وأشارت المجموعة إلى تراجع في قدراتها بنسبة 10,5% خلال الربع الأول لكنها تتوقع انهيارا بنسبة 95% خلال الربع الثاني و80% في الربع الثالث على ما جاء في بيان.

وتتوقع مجموعة الطيران «انتعاشا بطيئا في الحركة في صيف 2020 مع رفع القيود عند الحدود تدريجا» لكنها ترى أن الطلب على حركة الطيران التجارية «لن يعود إلى مستواها قبل الأزمة قبل سنوات عدة».