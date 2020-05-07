دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters إصابات إصابات كورونا في الهند تتجاوز 50 ألفا

نيودلهي (رويترز) - قالت وزارة الصحة الهندية يوم الخميس إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بالبلاد تجاوز 50 ألفا دون مؤشرات على انحسار العدوى رغم إجراءات العزل العام الصارمة المستمرة منذ أسابيع في ثاني أكثر دول العالم سكانا.

وسجلت الهند 3561 حالة إصابة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 52952 حالة لتحل بعد الصين التي نشأ بها الفيروس ورصدت أكثر من 82 ألف حالة إصابة. وزاد عدد الوفيات 89 شخصا إلى 1783، وهو عدد قليل بالمقارنة مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإيطاليا.

وأرجع المسؤولون ذلك إلى أن الحكومة فرضت أمرا بالبقاء بالمنزل على 1.3 مليار نسمة في وقت مبكر بوضوح، لكنهم أشاروا إلى أن أغلب الحالات في مدن رئيسية مثل مومباي ودلهي وأحمد اباد، وهي مناطق تعد أيضا محركات نمو الاقتصاد.

وقال وزير الصحة هارش فاردهان إن ولاية ماهاراشترا، التي توجد بها مدينة مومباي، تثير القلق على وجه الخصوص مضيفا أن الحكومة الاتحادية متأهبة لتقديم المساعدة.

وأضاف خلال اجتماع مع مسؤولي الصحة في الولاية "الحكومة مستعدة للمساعدة بشتى السبل الممكنة سواء كانت زيادة‭‭‭ ‬‬‬القوة العاملة أو بناء القدرات أو المساعدة الفنية وغيرها، أو أي نوع من التعاون المطلوب لإدارة الموقف".

وسمحت الهند هذا الأسبوع باستئناف بعض الأنشطة الاقتصادية في المناطق الأقل تضررا لتخفيف معاناة مئات الآلاف الذين لا يزالون بلا عمل منذ أسابيع وينفد ما لديهم من طعام ومال.

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لكن انتشار العدوى سيزيد الضغط على رئيس الوزراء ناريندرا مودي لإبقاء إجراءات العزل العام كي لا يخرج المرض عن نطاق السيطرة وينهك نظام الرعاية الصحية المحدود.

وأعلنت الهند رصد نحو 2800 حالة إصابة جديدة في المتوسط طوال الأسبوع الماضي.

وعلى الرغم من أن إجراءات العزل العام الاتحادية من المقرر أن تنتهي في 17 مايو أيار فإن ولاية تيلانجانا في جنوب البلاد قررت تمديد الإجراءات حتى 29 مايو أيار بهدف وقف انتشار العدوى قبل استئناف الحياة الطبيعية على نحو كامل.

وقال كيه. تشاندراشكهار راو رئيس وزراء الولاية "الناس بأنفسهم طالبوا بالتمديد".

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي‭ ‬)