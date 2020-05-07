شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الكويت يهنئ الرئيس العراقى ورئيس وزرائه بنيل الحكومة الجديدة ثقة البرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الخميس، برقيتى تهنئة إلى الرئيس العراقى الدكتور برهم صالح، ورئيس الوزراء العراقى الجديد مصطفى الكاظمى، بمناسبة نيل الحكومة العراقية الجديدة على ثقة مجلس النواب.

وأعرب أمير الكويت- خلال البرقيتين - عن تمنياته لهما موفور الصحة والعافية، وتحقيق كل ما تتطلع إليه العراق وشعبه من رقى وازدهار.

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كما بعث ولى العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الكويتى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، برقيات تهنئة مماثلة إلى كل من الرئيس العراقى ورئيس مجلس الوزراء العراقي.