شكرا لقرائتكم خبر عن مفوضية اللاجئين: دعم اليمن فى المعركة ضد تفشى كورونا ضرورة ملحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، عن حزنها للوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في صنعاء وعدن، وبينهم لاجئون، وكتب الحساب الرسمي لمفوضية اللاجئين على "تويتر": "نعرب عن حزننا للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في صنعاء وعدن، وبينهم لاجئون. المنظمات الإنسانية تحتاج للموارد لمساعدة السلطات والمجتمع في الوقاية. حزم النظافة والمبالغ النقدية والخدمات الصحية التي نقدمها للاجئين والنازحين داخل اليمن جميعها مساعدات حيوية".



حساب مفوضية شئون اللاجئين على تويتر

وأكدت مفوضية شئون اللاجئين دعمها اليمن في تغريدة أخرى، اليوم الخميس، قائلة "دعم اليمن في المعركة ضد تفشي فيروس كورونا ضرورة ملحة، خاصة في ظل تسجيل مزيدٍ من الإصابات بين اليمنيين واللاجئين في البلاد".

وأمس، سجل اليمن أول ثلاث إصابات بفيروس كورونا المستجد فى محافظة لحج بجنوب البلاد توفيت منها حالة واحدة كما سجل إصابة أخرى فى مدينة عدن بالجنوب.

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وقالت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة كورونا التابعة للحكومة المدعومة من السعودية إن مريضا مصابا بكوفيد-19 فى محافظة تعز توفي. وبذلك يرتفع إجمالى عدد المصابين فى المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليا إلى 25 فيما بلغت الوفيات خمس حالات.

وعلى الجانب الآخر أعلنت جماعة الحوثى التى تسيطر على العاصمة صنعاء ومعظم المراكز الحضرية الكبرى عن حالة إصابة واحدة وهى لشخص صومالى عثر عليه ميتا داخل فندق.

واليمن مقسم منذ أطاح الحوثيون بالحكومة المدعومة من السعودية من السلطة فى صنعاء أواخر عام 2014 مما فتح الباب أمام تدخل تحالف عسكرى تقوده السعودية فى البلاد، وأدت الحرب المستمرة منذ خمس سنوات لانهيار النظام الصحى وأوقعت اليمنيين ضحية للجوع والمرض.

وعلى جانب آخر، أعلن المتحدث الرسمي باسم التحالف العربى في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، أن الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران أطلقت الثلاثاء صاروخين باليستيين من محافظة صنعاء باستخدام الأعيان المدنية لمكاني الإطلاق، حيث سقط الصاروخ الأول بعد مسافة 121 كلم في محافظة عمران، وسقط الصاروخ الثاني بعد مسافة 148 كلم في محافظة صعدة.