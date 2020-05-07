شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة الكويتى: شفاء 162 حالة مصابة بكورونا باجمالى 2381 متعافيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير الصحة الكويتى الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم الخميس، شفاء 162 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع بذلك عدد الحالات التى تعافت وتماثلت للشفاء فى البلاد إلى 2381 حالة، وقال الشيخ باسل الصباح - فى بيان صحفى، نقلتة وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات ال162 من فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أنه سيتم نقل تلك الحالات إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

وكان وزير الصحة الكويتى الشيخ الدكتور باسل الصباح، قد أعلن أمس الأربعاء، شفاء 187 حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع اجمالي عدد حالات الشفاء حتى يوم أمس إلى 2229 حالة.

يشار إلى أن وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح، قال الثلاثاء، أنه أصبح من المهم جداً الآن عدم الخروج من المنزل، إلا للضرورة القصوى، مشدداً على أهمية تغطية الأنف والفم جيداً بالكمامة، أو بقطعة قماش وغسلها بعد ذلك.

وأضاف الوزير الصباح عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: «التزام التباعد الاجتماعي، وتعقيم اليدين باستمرار أو غسلها لمدة 20 ثانية على الأقل بالصابون».

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ومن جهة أخرى كان الصباح قد كأ، أن الوفود الطبية التي زارت البلاد لتبادل الخبرات فيما يخص مكافحة فيروس كورونا المستجد، أشادت بالإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة بهذا الشأن، مشيرا إلى أن كل الاجراءات الاحترازية التي يتم اتخاذها بالمرافق الصحية تكون ضمن البروتوكولات العالمية المعتمدة. وفق صحيفة الأنباء الكويتية.

وأضاف أنه تم تجهيز مركزين للفحص السريع لفيروس كورونا المستجد داخل السيارات وسيتم افتتاحهما قريبا، حيث يتم من خلالهما فحص المراجعين داخل السيارات.

وأوضح أن عودة الحياة لطبيعتها في الوقت الحالي سابقة لأوانها، قائلا: ما زلنا في مرحلة المواجهة مع الفيروس، والطواقم الصحية تعمل بكل طاقاتها وبجهود جبارة في الخطوط الأمامية للحد من انتشاره، ونحتاج الى تكاتف وتعاون الجميع لنتخطى هذه المرحلة.

وبين أن خطة وزارة الصحة الخاصة بإجلاء المواطنين نجحت في جميع مراحلها ، مثمنا تعاون كل الجهات المعنية ومشاركتهم في نجاح الخطة، مشيرا الى أن كل القطاعات بالدولة تعمل يدا بيد في مجابهة فيروس كورونا المستجد.