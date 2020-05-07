شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة جديدة بـ" كورونا " ترفع الحصيلة في فلسطين لـ547 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مي الكيلة وزيرة الصحة الفلسطينية اليوم تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا لمواطن فلسطيني من الخليل لترتفع حصيلة الإصابات بالضفة الغربية والقدس المحتلة وقطاع غزة إلى 547 إصابة.

وأضافت في تصريح صحفي نشرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أنه تم إغلاق قرية السموع في محافظة الخليل لوجود عدد كبير من الإصابات فيها .

وذكرت أنه تم تسجيل 54 حالة تعافي جديدة من الفيروس في محافظات القدس والضفة الغربية ما يرفع إجمالي حالات التعافي إلى 222 حالة في جميع المحافظات ..لافتة إلى تعافي 40% من الحالات التي أصيبت بالفيروس.

وكانت وزارة الصحة قد نفت في ساعة متأخرة من فجر اليوم صحة الأنباء التي تحدثت عن إصابات جديدة بفيروس كورونا في مدينة رام الله ..داعية إلى ضرورة التوخي في نقل المعلومات وعدم نشرها إلا من المصدر الرسمي.

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وفي قطاع غزة أعلنت الوزارة أمس عن تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا في غزة أن إجمالي الفحوصات التي أجرتها بلغ 6444 عينة، جاءت منها 6427 عينة سلبية و17 عينة كانت إيجابية ..مؤكدة تعافي 12 حالة من الفيروس فيما لا تزال 5 حالات تتلقى العلاج .