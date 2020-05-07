شكرا لقرائتكم خبر عن بيان لإدارة شئون الحرمين بشأن "العشر الأواخر" في المسجد الحرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أن ما يتم تدوله بشأن وضع بوابات للتعقيم على مداخل المسجد الحرام لاستخدامها في العشر الأواخر من شهر رمضان "غير صحيح".

وطالبت الرئاسة المواطنين بـ"الابتعاد عن بث الشائعات في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي".

وقال هاني حيدر، المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، إنه "إشارة لمقطع الفيديو المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي لبوابات التعقيم المتطورة، نحيطكم علماً إلى أن بوابات التعقيم الآلية تلك سيتم تجربتها في ساحات ومداخل المسجد الحرام، ليتم تعميمها لاحقاً حال نجاح التجربة وثبوت النتائج الإيجابية التي تؤهل استخدامها".

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وأكد عدم صحة ما يتم تداوله بأن تلك البوابات تم استحداثها ليتم استخدامها في "العشر الأواخر" من شهر رمضان المبارك لهذا العام، مشيراً إلى ضرورة تقصي المعلومات من مصدرها الرسمي، والابتعاد عن بث الشائعات في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف أن الرئاسة تعمل على تطبيق الإجراءات الاحترازية في المسجد الحرام للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد -١٩)، بالتنسيق الفعال مع الجهات المعنية، ونسعى جاهدين لتطبيق كل ما يُسهم بعون الله -عز وجل- في حماية جميع العاملين وضمان عدم انتشار الوباء بينهم بما يحقق تطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله-.