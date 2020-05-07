انت الان تتابع سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 1.29 دولار ليبلغ 21.60 دولار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

مصفاة نفط

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 1.29 دولار ليبلغ 21.60 دولار في تداولات يوم امس الأربعاء مقابل 20.31 دولار في تداولات يوم امس الاول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية أنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول امس منخفضة 1.25 دولار أو 4.04 بالمئة لتسجل عند التسوية 29.72 دولار للبرميل كما تراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 57 سنتا أو 1.5 بالمئة لتبلغ عند التسوية 23.99 دولار للبرميل .