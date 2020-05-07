دراسة: ما يقرب من 8 ملايين بريطاني ربما أصيبوا بالفعل بفيروس كورونا المستجد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

حذرت دراسة ألمانية حديثة من أن ما يقرب من 8 ملايين بريطاني ربما أصيبوا بالفعل بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وتعافوا.، وفقا للعين.



وقالت الدراسة إن إجمالي أعداد الإصابات الحقيقية ربما يكون أعلى 40 مرة من الأرقام الرسمية في المملكة المتحدة، و10 مرات أعلى في ألمانيا، حسبما ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

ورجحت الدراسة التي أعدتها جامعة بون حول معدل الإصابة والوفيات في البلاد، أن ما يصل إلى 7.9 مليون بريطاني أصيبوا بالفيروس، ونجوا.

وفي إطار الدراسة، درس الباحثون بلدة جانجيلت، وهي واحدة من أسوأ المدن تضررا في ألمانيا، لحساب أن معدل الإصابة بالفيروس يبلغ 0.37%.

ومن هذا الرقم، استنتج العلماء أن ألمانيا ينبغي أن يكون لديها عدوى أكثر 10 مرات مما كان يعتقد في البداية، ومن المحتمل أن يكون 1.8 مليون.

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تشير الأرقام الرسمية إلى تسجيل 166 ألفا و424 إصابة، و6 آلاف و993 حالة وفاة، ولكن مع تطبيق نسبة 0.37%، يجب أن يكون لديك عدد إصابات يصل إلى مليوني شخص تقريبًا مقارنة بعدد الوفيات.

من جانبه، قال معد الدراسة البروفيسور، هيندريك ستريك، إنه يمكنك بكل ثقة أن "تفترض" الرقم الإجمالي من البيانات.

ووفقا للصحيفة، عند تطبيق آلية العمل نفسها على بريطانيا، باحتساب الرقم الرسمي الأخير البالغ 29 ألفا و424، يعني أن إجمالي الإصابة يجب أن يصل إلى 7.9 مليونًا مقارنةً بالرقم الرسمي البالغ 194 ألفا و990، أي أكثر من 40 مرة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بمقارنة عدد الوفيات الرسمي بالعدد المحتمل، فإن هذا يعني أن الملايين من البريطانيين ربما أصيبوا بالفيروس القاتل ونجوا.

وعن هذا، قال البروفيسور ستريك، والمؤلف المشارك في الدراسة البروفيسور جونتر هارتمان، إن النتائج تعد بمثابة تذكير بأخطار الإصابة من قبل حاملين غير معروفين للفيروس مع استعداد دول في أوروبا لتخفيف عمليات الإغلاق تحت تهديد موجة ثانية.

ويكافح العالم الوقت الراهن من أجل السيطرة على تفشي المرض، بعد ارتفاع عدد الوفيات حول العالم، الأربعاء إلى 259 ألفا و432، وبلوغ عدد المصابين نحو 3.8 مليون شخص، بينما تعافى 1.26 مليون شخص.