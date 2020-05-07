إتش بي تعلن عن إطلاق شاشتها Omen 27i الجديدة، التي تخاطب عشاق الألعاب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت شركة إتش بي عن إطلاق شاشتها Omen 27i الجديدة، التي تخاطب عشاق الألعاب.



وأوضحت الشركة الأمريكية أن الشاشة الجديدة تمتاز بلوحة Nano IPS قياس 27 بوصة وبمعدل تنشيط صورة يبلغ 165 هرتز، كما أنها مزودة بإضاءة على الجانب الخلفي لسهولة الوصول إلى منافذ التوصيل في الظلام.

وتشتمل الشاشة على منافذ التوصيل DisplayPort 1.2 وHDMI 2.0 وكذلك محور USB 3.0، وتعمل الشاشة الجديدة بنسبة باعية تبلغ 16:9 وبدقة وضوح 2560 x 1440 بيكسل ودرجة سطوع 350 نيت.

وتروج الشركة الأمريكية لشاشتها الجديدة من خلال تغطية نطاق الألوان DCI-P3 بنسبة تصل إلى 98% مع زمن استجابة يبلغ واحد مللي ثانية مع دعم تقنية نفيديا G-Sync.

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كما طرحت إتش بي، خلال الشهر الماضي، الإصدار الجديد من اللاب توب Envy 17، بشاشة 17.3 بوصة وتعمل بتقنية الوضوح الفائق UHD ومعالجات إنتل من الجيل العاشر Ice Lake.

ويأتي اللاب توب في جسم من الألومنيوم ويبلغ سُمكه 22.3 ملم، ووزنه نحو 3 كجم، ويتضمن معالج إنتلCore i7 من الجيل العاشر Ice Lake، كما يتوافر الإصدار Core i5 أيضا.

يشار إلى أن شركة الطابعات والأجهزة المكتبية الأمريكية "زيروكس القابضة"، أعلنت خلال يناير/كانون الثاني الماضي أنها دبرت 24 مليار دولار لتمويل عرضها للاستحواذ على شركة صناعة الطابعات والكمبيوتر الشخصي الأمريكية "إتش بي" مقابل 33.5 مليار دولار في صفقة تعارضها شركة أجهزة الكمبيوتر الشخصي.

ووفقاً لرويترز، رفضت "إتش بي" عرضاً لشراء السهم مقابل 22 دولاراً في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قائلة إنه أقل من قيمة الشركة بكثير، وفي أعقاب ذلك طرحت شركة زيروكس المنتجة للطابعات العرض على مساهمي "إتش بي" مباشرة.