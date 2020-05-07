دبي - بواسطة محمد فارس هذا الموضوع جوجل تحدد 3 من يونيو لحدث إطلاق الإصدار التجريبي من Android 11 ظهر على التقنية بلا حدود.

كشفت عملاق البحث عن موعد الحدث القادم الذي يبث على شبكة اليوتيوب في 3 من يونيو لإطلاق الإصدار التجريبي من Android 11.

أثرت تداعيات أزمة فيروس COVID-19 على الكثير من الأحداث العالمية السنوية لكبرى الشركات، ولا يختلف الحال مع حدث جوجل السنوي للمطوريين I/O، حيث قامت عملاق البحث مؤخراً بإلغاء الحدث هذا العام.

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ولقد حددت جوجل يوم 3 من يونيو لإطلاق الإصدار التجريبي من نظام تشغيل Android 11 في حدث مستقل يبث على شبكة اليوتيوب، كما نشرت جوجل مقطع فيديو تشويقي للإعلان عن هذا الحدث.

وتشير التوقعات إلى أن الحدث القادم في 3 من يونيو سيحاكي حدث Google I/O إلا أنه يبث على شبكة الإنترنت، حيث سيتم الإعلان عن الإصدار التجريبي من Android 11 وتفاصيل مميزات وتحديثات هذا الإصدار، ومن المرتقب أن تقدم عملاق البحث إعلانات أخرى خلال الحدث.

أيضاً من المتوقع أن تتلقى جوجل أسئلة المطوريين عبر تغريدات على #AskAndroid في حساب Android Developers ومن ثم الرد عليها في حدث Android 11 Beta.

وتشير التوقعات إلى أن جوجل قد نشرت مقطع الفيديو التشويقي عن طريق الخطأ، حيث تم إزالة الفيديو من اليوتيوب وصفحة المطوريين، لذا نترقب هذا الحدث في بداية الشهر المقبل لنتعرف على خطط عملاق البحث القادمة لنظام التشغيل.

المصدر

هذا الموضوع جوجل تحدد 3 من يونيو لحدث إطلاق الإصدار التجريبي من Android 11 ظهر على التقنية بلا حدود.