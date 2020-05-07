شكرا لقرائتكم خبر عن شئون الحرمين تدشن بوابات التعقيم الذاتى المتطورة بالمسجد الحرام.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دشنت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوى، اليوم الخميس، "بوابات التعقيم الذاتى المتطورة"، والمزودة بأحدث التقنيات، التى استحدثتها الرئاسة ممثلةً بوكالة الشؤون الفنية والخدمية على أبواب المسجد الحرام، ضمن الإجراءات الاحترازية التى تم تفعيلها منذ بدء انتشار جائحة كورونا (كوفيد-19).



منظر عام للكعبة المشرفة

و فقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء السعودية "واس"، تعمل بوابات التعقيم الذاتى المتطورة على تعقيم الأشخاص بالرذاذ المطهر، ومزودة بكاميرات حرارية لكشف درجات الحرارة من على بعد 6 أمتار، وشاشة ذكية لقراءة درجات الحرارة حيث يمكنها قراءة درجة حرارة عدة أشخاص فى نفس الوقت وسرعة القراءة تصل إلى ما يقارب ثانية واحدة، وتتضمن البوابة وحدة تخزين المادة المطهرة، وكاميرات المراقبة الحرارية، وشاشات المراقبة الذكية، ويمر عبر البوابات كل من يدخل إلى المسجد الحرام لمباشرة أعمالهم اليومية، كما يتم تعقيم البوابات بشكل دورى عقب استعمالها.

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الدخول عبر بوابات التعقيم الذاتى

تأتى هذه البوابات استكمالا للإجراءات الوقائية والاحترازية التى فعلتها الرئاسة فى الحرمين الشريفين ومن أبرزها فحص جميع من يدخل للمسجد الحرام، وتركيب الكاميرات الحرارية، وتطبيق التباعد بين عموم المصلين حرصا على سلامة المتواجدين.